Макрополитика президента Франции

После своего избрания чуть меньше года назад Президент Франции поспешил в Афины - колыбель европейской цивилизации и демократии. В этот вторник Эммануэль Макрон выступит перед евродепутатами в Страсбурге с речью о будущем Европы.

Евросоюзу, в связи с выходом из него Великобритании, не хватает лидеров. На это звание уже не слишком претендует многолетний канцлер Германии Ангела Меркель, чья позиция в политике оказалась ослаблена после федеральных выборов.

Перенимая амбиции американского президента Дональда Трампа, Макрон хочет сделать Европу "снова великой". А это предполагает, в частности, поддержание сносных отношений с Россией. Несмотря на напряженность в них, он намерен вскоре посетить Санкт-Петербург по приглашению президента Владимира Путина.

Макрон использует речь в Страсбурге, чтобы привлечь больше людей к участию в Великом марше за Европу. В апреле мероприятия этой придуманной им кампании прошли в Брюсселе.

«В XXI веке наш континент противостоит России, Соединенным Штатам, Китаю, крепнущей Индии и завтра — Африке, - сказал бельгийский организатор Пьер-Александр Англад. - Для этого Европа должна быть единой".

Для своей победы на национальных выборах Макрон создал движение ««Вперёд, республика!» Его инициативу подхватил лидер либералов в Европарламенте, бывший премьер-министр Бельгии:

«Нужно создать такое движение на уровне Евросоюза, - сказал Ги Верхофтадт. Оно станет альтернативой старым партиям: народникам, социалистам, демократам - которые десятилетиями душили европейскую политическую жизнь».

По мере приближения европейских выборов Эммануэль Макрон всё больше проявляет макрополитическое видение.