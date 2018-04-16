Макрон - "строитель" Франции и Европы

В своей первой речи после вступления в должность чуть меньше года назад президент Франции обещал "реконструировать европейскую идею, дав ей новый старт". Но хватит ли у 40-летнего Эммануэля Макрона мудрости, силы духа и моральной чистоты, чтобы вдохновить на это европейцев?

Отвечает его учитель, французский историограф Франсуа Досс:

«Он был блестящим учеником, он ослепил меня своим интеллектом, своей умственной ловкостью, а также своей чувственностью».

Один из первых своих визитов новый французский президент совершил в Грецию, которая тогда была символом европейского кризиса. Но для Макрона Афины — это, прежде всего, колыбель европейской цивилизации, демократии и философии.

«Ему был 21 год, когда он вступил в диалог с 86-летним философом, накопившим колоссальные знания и мудрость, - продолжает Досс. - Без соменения, Эммануэль Макрон преклонялся перед Полем Рикёром, который был живым философским памятником. Но у них получился настроящий диалог, реальный обмен мнениями. Эммануэль Макрон сказал в интервью, что он был философски перевоспитан Полем Рикёром ».

Президент Франции готовится выступить во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге с речью о будущем Европы. Эммануэль Макрон претендует на звание неформального лидера Евросоюза.

«По-моему, он постоянно испытывает желание думать и говорить о будущем, о созидании. Макрон воспринимает историю как не то, что написано, а как то, что предстоит написать. У него есть свой проект ускоренного развития Европы: сохранить единый рынок, хотя чисто экономический, оживить низовую демократию и возродить Европу посредством культуры».

Историограф Франсуа Досс ищет определение своему ученику Эммануэлю Макрону:

«Я бы сказал, что он президент и одновременно философ. То есть его действиям предшествует осмысление и тщательное планирование. Но используя термин, который ему нравится, точнее всего можно было бы назвать его строителем».