Букингемский дворец в цветах тропического леса
Воскресным вечером резиденция английских монархов в Лондоне приобрела новый внешний облик. Благодаря световому шоу на фасаде Букингемского дворца появились изображения экзотических деревьев и растений тропических лесов.
Так в Соединённом королевстве решили привлечь внимание к необходимости восстановления лесного массива в странах содружества. Эту цель преследует экологический проект под названием Queen's Commonwealth Canopy, который лично курирует британская королева Елизавета II.