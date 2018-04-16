В минувшие выходные досрочно стали известны победители сразу трех европейских чемпионатов по футболу.
Досрочные чемпионы
Досрочные чемпионы
Так, ПСВ стал чемпионом Голландии.
Клуб из Эйндховена завоевал титул за три тура до окончания чемпионата, разгромив своего главного конкурента «Аякс» со счетом 3:0.
Теперь у ПСВ 80 очков после 31 тура, а у «Аякса» – 70. Для клуба это стало 24-м по счету чемпионством.
«Манчестер Сити» в 5-й раз в истории стал чемпионом Англии. Произошло это благодаря поражению его главного соперника "Манчестера Юнайтед" от "Вест Бромвича" со счетом 1:0. "Сити" же при этом обыграл в гостях "Тоттенхем" и за пять туров до конца оторвался от команды Жозе Моуринью на 16 очков. Пеп Гвардиола взял титул в третьей европейской топ-лиге, раньше это удавалось только Анчелотти и Моуринью.
«ПСЖ» в 7-ой раз стал чемпионом Франции, разгромив накануне ближайшего преследователя – «Монако» – со счетом 7:1. Таким образом за пять туров до конца парижский клуб оторвался от соперника на 17 очков.