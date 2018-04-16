Досрочные чемпионы

Так, ПСВ стал чемпионом Голландии.

Клуб из Эйндховена завоевал титул за три тура до окончания чемпионата, разгромив своего главного конкурента «Аякс» со счетом 3:0.

Теперь у ПСВ 80 очков после 31 тура, а у «Аякса» – 70. Для клуба это стало 24-м по счету чемпионством.

«Манчестер Сити» в 5-й раз в истории стал чемпионом Англии. Произошло это благодаря поражению его главного соперника "Манчестера Юнайтед" от "Вест Бромвича" со счетом 1:0. "Сити" же при этом обыграл в гостях "Тоттенхем" и за пять туров до конца оторвался от команды Жозе Моуринью на 16 очков. Пеп Гвардиола взял титул в третьей европейской топ-лиге, раньше это удавалось только Анчелотти и Моуринью.

«ПСЖ» в 7-ой раз стал чемпионом Франции, разгромив накануне ближайшего преследователя – «Монако» – со счетом 7:1. Таким образом за пять туров до конца парижский клуб оторвался от соперника на 17 очков.