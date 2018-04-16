Европейский автопром выводит гибрид

История автомобилестроения - это история усовершенствования двигателей. Сегодня ставка делается на энергоемкость, высокую экологичность и долговечность мотора. В ближайшие годы, обещают производители, ассортимент основных сегментов европейского авторынка пополнится за счет новичков - гибридных автомобилей последнего поколения. Речь идет о транспорте, оснащенном одновременно двигателем внутреннего сгорания и электрическим мотором. Система устроена так, что "напарники" работают работают друг на друга: электродвигатель в этой системе выполняет роль вспомогательного элемента, повышающего мощность двигателя внутреннего сгорания и снижающего потребления топлива.

Гуус Артс, инженер, консорциум Ecochamps: "Гибриды - следующий шаг на пути к переводу европейцев на чистый транспорт. Ключевая идея нашего проекта - сотрудничество производителей грузового и легкового транспорта. Мы в числе прочего работаем над новыми стандартами электромоторов для грузовиков - с тем, чтобы сделать их удобнее для практического применения".

В консорциум Ecochamps, занимающийся гибридами, вошли 25 партнеров из 8 европейских стран. Это - производители легкового, грузового и общественного транспорта, поставщики деталей и расходных материалов, а также исследовательские институты. Задача-максимум - выработка новых стандартов в сфере гибридных двигателей и упрощение технологического обмена между сектором грузового и пассажирского транспорта.

Клод Лёонгр, инженер, Renault: "Мы делаем ставку на массовое производство компонентов для гибридов, что позволит на выходе вдвое уменьшить стоимость мотора. Надеемся, что со временем наши решения будут пользоваться широким спросом , что наши усилия действительно приведут к существенному сокращению загрязняющих выбросов в атмосферу".

Работа консорциума финансируется из фондов ЕС. Его участники ставят перед собой конкретные задачи и сроки: например, на 20% повысить эффективность двигателя, добиться снижения его стоимости, приблизив гибриды по цене к обычным авто. Особняком стоит коммерческий транспорт - малотоннажные и тяжелые грузовики. Их перевод в гибридный режим представляет наибольшие технические сложности.

Барт Липш, инженер, компания DAF: "Возьмем грузовик вместимостью 40-50 тонн, он рассчитан на пробег, превышающий полтора миллиона километров. Соответственно, требования к прочности деталей гораздо выше. Поэтому заимствование решений и разработок из сектора пассажирского транспорта для внедрения в грузовой сегмент - очень непростая задача".

Один из важных плюсов гибридных двигателей - возможность использовать механическую энергию для выработки электричества. Как? В новом грузовике IVECO функция "поручена" тормозной системе.

Джорджио Мантовани, инженер, Iveco: "Новый грузовик работе на дизельном топливе. В момент торможения механическая энергия преобразуется в электричество, которое уходит на хранение в аккумулятор. Затем оно будет использовано этим же гибридом. Например, кода машина полностью перейдет в режим электрического управления, что случается во время перемещения по центру города".

У водителя гибридного грузовика есть возможность переключаться с одного двигателя на другой в зависимости от дорожной ситуации, что крайне важно при движении тяжелого транспорта по городским улицам.

Роберто Маниа, инженер, Iveco: "Особенность этой машины в том, что при движении за пределами города она может работать в гибридном режиме, а при прохождении через город - переключаться на электрический".

В Европе пока сравнительно мало гибридных машин, однако прогнозы обещают этому сегменту рынка бурный рост с учетом ставки властей и бизнеса на экологичность, долговечность и доступность транспорта завтрашнего дня.