В программе “Вкратце из Брюсселя”:
Французская макрополитика. Иран пощадили
Французская макрополитика. Иран пощадили
Евросоюз не смог принять решения об ужесточении ограничительных мер в отношении Ирана. При этом министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге осудили его за вмешательство в Сирии, разработку баллистических ракет и нарушения прав человека.
Президент Франции выступит во вторник в Страсбурге с программной международной речью. Перенимая амбиции американского президента Трампа, Макрон хочет сделать Европу снова великой.