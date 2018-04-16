ЕС опасается разрастания сирийского конфликта

Совет Евросоюза по иностранным делам резко осудил отравление сирийцев в городе Дума. ЕС с пониманием отнёсся к действиям в ответ на это США, Франции и Великобритании, отмечается в итоговом заявлении встречи в Люксембурге.

Корреспондент Евроньюс Изабел Маркеш да Силва передаёт.

«Министры иностранных дел ЕС назвали шокирующей предполагаемую химическую атаку в Сирии и попросили провести её независимое расследование. Глава дипломатии ЕС призвала к возобновлению мирного процесса под эгидой ООН. Федерика Могерини обсудит эту тему с депутатами Европарламента, во вторник, в Страсбурге".

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности сказала, что после 7 лет сирийского конфликта еге решение кажется далёким, как никогда, и сейчас он рискует подорвать мир на Земле:

«Единственный способ положить конец страданиям и гибели столь многих сирийцев и предотвратить перерастание сирийского кризиса в более широкую региональную и глобальную конфронтацию — это оказать давление на стороны, в частности, сирийский режим, с тем, чтобы они приехали в Женеву для предметных переговоров ».

Союзники президента Сирии - Россия Турция и Иран - выразили возмущение ударами по её целям, хотя, как подчеркнул сотрудник фонда «Карнеги-Европа", их военнослужащие и при этом не пострадали:

«Россия была внятно предупреждена, она укрыла свой персонал и оборудование, - сказал Марк Пьерини. -Эти удары никоим образом не являются агрессией против России и даже против режима Асада. Но они -сигнал ему о том, что после 7 лет жестокой войны пока приступить к политическим переговорам и говорить об урегулировании конфликта».