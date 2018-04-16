Евросоюз не смог принять решения об ужесточении ограничительных мер в отношении Ирана. При этом министры иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге осудили его за вмешательство в Сирии, военные приготовления и нарушения прав человека.
ЕС не решился на новые санкции против Ирана
ЕС не решился на новые санкции против Ирана
Профессор брюссельского свободного университета отметила, что деловые круги Германии, Франции и Великобритании не хотят разрыва выгодных контрактов с Ираном:
"Несмотря на убедительные свидетельства нарушения Ираном своих обязательств, несмотря на критикующие его доклады Организации Объединенных Наций, Европейского парламента, Евросоюз не размахивает этими документами ради того, чтобы поддерживать отношения с Ираном, - сказала Фируе Наванди. - Европейцы больше, чем американцы подвержены в экономическим факторам, которые играют здесь важную роль".
К 12 мая, по результатам дискуссий с Лондоном, Берлином и Парижем Вашингтон, должен объявить, остается ли он в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. Президент Дональд Трамп также требует включить в этот план положения по баллистическим ракетам Исламской республики.