Жители Дамаска: "На нас напали колонизаторы"

По отношению к ударам союзников: США, Британии и Франции - по Дамаску, Хомсу и другим городам - у жителей сирийской столицы наблюдается консенсус. Они считают силовую акцию агрессией и попыткой нападения колонизаторов. Кроме того, горожане считают, что выпущенные ракеты частично были сбиты.

Вот некоторые реплики прохожих на улицах сирийской столицы:

- В трехсторонней агрессии против Сирии объединились по большей части бывшие колониальные державы, которые никогда не считаются с иной точкой зрения, и они ее навязывают арабам, как и жителям других стран третьего мира.

- На нас напали, чтобы покорить, но это провалилось. Никакого результата нет, мы непоколебимы, как скала.

- Америка - это просто спрут, который всюду стремится дотянуться своими щупальцами, вот и сейчас она вместе с другими странами совершила акт агрессии против нашей страны. С нами бог, с армией и с нашим мудрым лидером, доктором Башаром Асадом, а щупальца у Америки мы рано или поздно все отрубим.