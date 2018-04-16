В столице Кипра в понедельник прошла демонстрация протеста против действий США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по Сирии. В акции приняли участие сотни активистов левых группировок, которые собрались у здания американского посольства.
Антиамериканская демонстрация на Кипре
Антиамериканская демонстрация на Кипре
«Мы считаем, – говорит одна из участниц акции, – что это всего лишь очередной сфабрикованный предлог для очередного военного, империалистического вмешательства».
Демонстранты заявляли об отсутствии доказательств применения химического оружия сирийскими властями и выражали возмущение использованием расположенной на острове британской военной авиабазы самолётами, участвовавшими в действиях коалиции.