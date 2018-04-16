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Кипр

Антиамериканская демонстрация на Кипре

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Антиамериканская демонстрация на Кипре

Антиамериканская демонстрация на Кипре
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В столице Кипра в понедельник прошла демонстрация протеста против действий США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по Сирии. В акции приняли участие сотни активистов левых группировок, которые собрались у здания американского посольства.

«Мы считаем, – говорит одна из участниц акции, – что это всего лишь очередной сфабрикованный предлог для очередного военного, империалистического вмешательства».

Демонстранты заявляли об отсутствии доказательств применения химического оружия сирийскими властями и выражали возмущение использованием расположенной на острове британской военной авиабазы самолётами, участвовавшими в действиях коалиции.