Экс-глава ФБР обвиняет Россию и критикует Трампа

Экс-глава ФБР Джеймс Коми настаивает на том, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы, и связывает свою отставку с расследованием этого дела. В интервью ABC он рассказал, что у американской разведки были заслуживающие доверия свидетельства о причастности Москвы к взлому серверов Демократической партии в период избирательной кампании. По словам Коми, предполагаемое вмешательство Москвы могло способствовать агитации в пользу Трампа, однако существенного влияния на исход голосования не оказало.

Что касается победителя выборов, нынешнего президента США, то, по мнению Коми, он оказался не на своём месте: «Я думаю, что он не годится для президентства не физически, а морально. Тот, кто говорит о женщинах, как о кусках мяса, кто постоянно врёт, навязывая своё мнение американскому народу, не подходит на должность президента по моральным основаниям. Наш президент должен воплощать уважение и соответствовать ценностям, на которых стоит эта страна и важнейшей из которых является правда».

Коми утверждает, что некоторые действия Трампа могут быть расценены как попытки помешать правосудию и потенциально грозят уголовным разбирательством.

Джеймс Коми возглавлял ФБР более 3 лет. В год назад, когда руководителя Бюро обвинили в сокрытии данных от Конгресса, Трамп отправил его в отставку. После увольнения Коми опубликовал мемуары, продажи которых стартуют на этой неделе и уже спровоцировали целую серию возмущённых записей в твиттере президента.

Просто очередная ложь. Его мемуары - это попытка обелить себя и фейк.