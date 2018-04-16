Глава МВД Словакии ушел в отставку

Министр внутренних дел Словакии Томаш Друцкер объявил в понедельник об отставке. На этот пост Друцкер, ранее занимавший должность министра здравоохранения, был назначен лишь месяц назад, после формирования нового правительства страны.

О решении главы МВД стало известно после состоявшегося в воскресенье в Братиславе массового митинга. На нем более 30 тысяч граждан потребовали освободить от должности начальника полиции Словакии, на которого возлагается ответственность за пробуксовку расследования убийства журналиста Яна Куциака. Друцкер со своей стороны заявил, что решил не требовать отставки главы полиции, так как "не считает это правильным и справедливым".

Ян Куциак и его невеста были убиты 25 февраля. Преступление сразу же связали с профессиональной деятельностью журналиста, который писал о государственной коррупции и налоговых махинациях.