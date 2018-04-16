Кэй Нисикори вышел во второй круг турнира серии "Мастерс-1000" в Монте-Карло. Японский теннисист обыграл представителя Чехии Томаша Бердыха. Первый сет он уступил сопернику со счётом 4:6, но выиграл два последующих - 6:2 6:1.
Победный старт Джоковича и Нисикори
Победный старт Джоковича и Нисикори
Нисикори, который из-за травмы руки пропустил почти весь прошлый сезон и опустился с 4-ой строчки мирового рейтинга на 36-ю, в следующем круге встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
57 минут понадобилось Новаку Джоковичу, чтобы разгромить Душана Лайовича - 6:0, 6:1. Победой над соотечественником сербский теннисист, наконец, прервал серию из трёх поражений подряд.
В следующем этапе экс-первой ракетке мира будет противостоять хорват Борна Чорич.