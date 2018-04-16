Барбара Буш не будет обращаться в больницы

Супруга бывшего президента США Джорджа Буша - старшего Барбара решила больше не обращаться за медицинской помощью в больницы и сосредоточиться на уходе за собой дома. Об этом говорится в кратком заявлении представителей семьи Бушей. Однако они предпочитают не распространяться о состоянии ее здоровья. По некоторым данным, 92-х летняя Барбара страдает от хронического обструктивного заболевания легких, однако официального подтверждения этой информации нет.

В январе этого года супруги отметили 73-ю годовщину свадьбы, и это самый долгий брак среди всех "первых пар" США в истории страны.

Более того, Буш-старший стал самым долгоживущим экс-президентом в истории США. В этом году ему исполняется 94 года.