Супруга бывшего президента США Джорджа Буша - старшего Барбара решила больше не обращаться за медицинской помощью в больницы и сосредоточиться на уходе за собой дома. Об этом говорится в кратком заявлении представителей семьи Бушей. Однако они предпочитают не распространяться о состоянии ее здоровья. По некоторым данным, 92-х летняя Барбара страдает от хронического обструктивного заболевания легких, однако официального подтверждения этой информации нет.
Барбара Буш не будет обращаться в больницы
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Барбара Буш не будет обращаться в больницы