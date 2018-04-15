В ЮАР похоронили Винни Манделу

В Южно-Африканской Республике простились с Винни Манделой. Траурная церемония состоялась на стадионе Орландо в Суэто, рассчитанном на сорок тысяч человек. В поминальной речи президент страны Сирил Рамафоса назвал Винни Манделу символом сопротивления.

Женщина, которую многие считали "матерью нации", скончалась 2 апреля в Йоханнесбурге на на 82-ом году жизни после продолжительной болезни.

Винни Мадикизела-Мандела была ярким противником апартеида, как и ее бывший супруг Нельсон Мандела. Пара официально разошлась уже после того, как южноафриканский лидер выиграл президентские выборы. Винни Мандела занимала государственные посты, заседала в парламенте и подала в отставку после того, как ее обвинили в коррупции.