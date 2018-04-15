Марш против абортов в Варшаве

В Варшаве более десяти тысяч человек вышли на марш против абортов, организованный при поддержке польской католической церкви. Манифестанты также помогли собрать для женских приютов детское питание и предметы первой необходимости.

Во время утренней литургии, предварившей марш, митрополит Варшавский кардинал Казимир Ныч сказал, что участники акции вышли на улицы, чтобы заявить о святости человеческой жизни.

Сегодня женщины в Польше имеют возможность искусственно прервать беременность лишь в случае серьезных нарушений в развития плода. При этом правящая консервативная партия "Право и справедливость" объявила о намерении исключить это положение из соответствующего закона.