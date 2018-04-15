Коэн утверждает, что не был в Праге

Адвокат президента США Майкл Коэн заявил, что никогда не был в Праге. Между тем, по данным СМИ, комиссия прокурора Мюллера, расследующая возможное вмешательство России в президентские выборы в США, располагает доказательствами поездки Коэна в столицу Чехии в позапрошлом году. Там он, как утверждается, встречался с представителями российских властей.

Несколько дней назад сотрудники ФБР провели обыск у Майкла Коэна, изъяв при этом его конфиденциальную переписку с Дональдом Трампом и многочисленные документы. Среди них, в частности, подтверждение крупной выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс, которая утверждает, что вступала с Трампом в интимную связь в 2006 году. Президент США заявил, что не спал с ней и не знал, что ей переводились деньги.