Военный удар по Сирии призван побудить Россию вернуть президента Башара Асада за стол переговоров в Женеве. Об этом в интервью телеканалу BBC заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Он подчеркнул, что британские власти в настоящий момент не рассматривают возможности нанесения нового удара по Сирии.
"Вернуть Асада за стол переговоров"
"Вернуть Асада за стол переговоров"
"Я надеюсь, что это послужит для него сдерживающим фактором. И, конечно, я надеюсь, что народ Сирии больше не будет страдать в результате применения химического оружия. Но если Асад проявит жестокость и безрассудство еще раз, то это уже станет отдельным вопросом, и нам придется вместе с колллегами рассмотреть варианты возможного ответа", — сказал Джонсон.
По данным опроса социологической службы Survation ("Сервейшн"), опубликованного в воскресенье на ее сайте, против ракетных ударов по Сирии выступают не менее 40% британцев. Более половины жителей страны считают, что премьер-министр Тереза Мэй перед принятием решения об участии Великобритании в операции в Сирии должна была проконсультироваться с парламентом и провести голосование.
По словам Джонсона, в условиях напряженных отношений с Россией после инцидента в Солсбери, удар по Сирии был сигналом в отношении применения химического оружия.