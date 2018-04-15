"Вернуть Асада за стол переговоров"

Военный удар по Сирии призван побудить Россию вернуть президента Башара Асада за стол переговоров в Женеве. Об этом в интервью телеканалу BBC заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Он подчеркнул, что британские власти в настоящий момент не рассматривают возможности нанесения нового удара по Сирии.

"Я надеюсь, что это послужит для него сдерживающим фактором. И, конечно, я надеюсь, что народ Сирии больше не будет страдать в результате применения химического оружия. Но если Асад проявит жестокость и безрассудство еще раз, то это уже станет отдельным вопросом, и нам придется вместе с колллегами рассмотреть варианты возможного ответа", — сказал Джонсон.

По данным опроса социологической службы Survation ("Сервейшн"), опубликованного в воскресенье на ее сайте, против ракетных ударов по Сирии выступают не менее 40% британцев. Более половины жителей страны считают, что премьер-министр Тереза Мэй перед принятием решения об участии Великобритании в операции в Сирии должна была проконсультироваться с парламентом и провести голосование.

По словам Джонсона, в условиях напряженных отношений с Россией после инцидента в Солсбери, удар по Сирии был сигналом в отношении применения химического оружия.