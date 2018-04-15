Удар по Сирии: протест в Чикаго и мнения политиков

"Нет - ракетным ударам США по Сирии!" Под этим и другими лозунгами в Чикаго прошел протест против силовой операции в Сирии.

Сенатор от штата Нью-Йорк, демократ Чак Шумер написал в своем "твиттере": "Точечная и ограниченная по времени акция, для наказания и, надеюсь, сдерживания Асада от подобных действий уместна. Но администрации следует быть осторожной, чтобы не втянуть нас в еще более крупную войну в Сирии".

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен отметила: "... если Трамп хочет продолжить военное вмешательство США в гражданскую войну в Сирии – ему следует заручиться одобрением Конгресса".

Лидер демократов Нэнси Пелоси заявила: "Последняя химатака на сирийский народ - жестокое и бесчеловечное преступление. Но одна ночь авиаударов не заменит последовательной стратегии."

Британский лейборист Джереми Корбин считает, что вызывающий вопросы юридического характера удар по Сирии грозит обострнием и без того тяжелого конфликта и усложняет привлечение к ответу тех, кто совершает военные преступления и использует химоружие. "

Лоран Вокье, лидер французской правоцентристской партии "Республиканцы", заявил, что не видит ни смысла, ни пользы в ударе по Сирии, если за этим не стоит какой-либо стратегии. "Если применение химоружия будет доказано, Асаду придется отвечать за свои действия. На это есть Международный уголовный суд."

По мнению возглавляющей "Национальный фронт" Марин Ле Пен, удары по Сирии вовлекают Париж на путь с непредсказуемыми и драматическими последствиями. "Франция снова теряет возможность позиционировать себя на международной арене в качестве независимого и взвешенного государства."