Сирия: эксперты ОЗХО начинают работу

Несколько часов спустя после нанесения ударов США и союзников по Сирии, группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Дамаск, чтобы установить достоверность предполагаемой химатаки в регионе. Ранее постпред Сирии при ООН заявил о полном содействии миссии ОЗХО.

Дамаск и Москва осудили действия Вашингтона, Лондона и Парижа, которые не стали дожидаться заключения экспертов ОЗХО по предполагаемому инциденту в пригороде Дамаска Думе 7 апреля. Сирийские власти отрицают обвинения в применении химоружия в Думе.

Ранее В субботу Совбез ООН обсудил силовую акцию в Сирии. Совбез отклонил предложенный Россией проект резолюции с осуждением удара США и их союзников по Сирии и требованием прекратить агрессию против ближневосточной страны.

Тем временем сирийская армия объявила, что город Дума в Восточной Гуте полностью зачищен от боевиков и находится под контролем правительственных сил.