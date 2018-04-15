США грозят России новыми санкциями

Соединённые Штаты готовятся ввести новые санкции в отношении России за поддержку Сирии, которую обвиняют в применении химического оружия. Как сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, уже с понедельника под санкции может попасть целый ряд российских компаний, которые «сотрудничают с сирийскими властями». Ранее в Совбезе ООН была отвергнута предложенная Россией резолюция, запрещающая применение силы в отношении Сирии.

Из Бейрута передаёт корреспондент NBC Билл Нили: «Пыль осела, и напряжение вокруг этих ударов спало, но изменилось ли что-нибудь в самом деле? – таким вопросом задаются в Вашингтоне, Лондоне и Париже, а также в Москве и Дамаске, всего в пятидесяти милях отсюда. Военное руководство изучает теперь спутниковые снимки разрушений, нанесённых ста пятью ракетами, которые были нацелены на три объекта, чтобы понять, удалось ли достичь намеченного, и воздержится ли Сирия в дальнейшем от использования химического оружия».