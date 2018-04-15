Возвращение рохинджа в Мьянму

В Мьянме началась репатриация рохинджа. На выходных первые семьи беженцев, которые осенью минувшего года были вынуждены спасаться от этнических чисток, прибыли в специальный лагерь на границе с Бангладеш.

Соглашение о возвращении рохинджа в Мьянму было подписано при посредничестве ООН еще несколько месяцев назад. Однако мьянманские власти поставили ряд условий.

По возвращении беженцы должны будут сначала пройти через особые фильтрационные лагеря, построенные на территории западного штата Ракхайн. Это делается, чтобы не допустить проникновения боевиков группировки "Армия спасения рохинджа", на которую власти Мьянмы возлагают ответственность за эскалацию конфликта.

Только после этого люди смогут получить окончательное разрешение вернуться. Но вопрос: куда? На пике межэтнического конфликта в Мьянме многие поселения рохинджа были просто сожжены и стерты с лица земли.

По данным ООН, всего насчитывается порядка 700 тысяч беженцев мусульманской народности рохинджа. Как отмечают наблюдатели, их репатриация может занять несколько лет.

Ситуация в штате Ракхайн - месте расселения народности рохинджа - обострилась в конце августа 2017 года, когда боевики движения "Армии спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По официальным данным, в столкновениях погибли 414 человек, однако по утверждениям международных неправительственных организаций счет жертв идет на тысячи.