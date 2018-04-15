Мило Джуканович побеждает на выборах в Черногории

Мило Джуканович побеждает на выборах президента Черногории. По предварительным данным, он набирает около 53% голосов. В преддверии выборов опросы показывали, что Джуканович имеет серьезный перевес по сравнения с оппонентами и в состоянии одержать победу уже в первом туре голосования.

Джуканович пять раз возглавлял правительство Черногории и даже занимал президентский пост. Именно при нем страна вступила в НАТО.

Его главным соперником является бизнесмен Младен Боянич. Он набирает порядка 32% голосов. Несмотря на то, что Боянич является беспартийным, его поддержали практически все оппозиционные объединения.

В ходе предвыборной кампании Боянич выступал за сближение Черногории с Сербией и восстановление отношений с Россией. Но одновременно он обещал продолжить курс на вступление в ЕС.

Единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович оказалась на третьем месте, набрав всего около 4%.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. Всего на выборах баллотировались 7 кандидатов. Явка составила около 64 %.