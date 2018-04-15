"Манчестер Сити" - чемпион Англии

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии. Это уже пятый титул в истории клуба, причем завоеван он досрочно.

Дело в том, что главный соперник подопечных Пепа Гвардиолы - "Манчестер Юнайтед" в воскресенье уступил "Вест Бромвичу" и в результате безнадежно отстал.

Даже с учетом остающихся пяти матчей чемпионата манкунианцам уже никак не получится потеснить "Манчестер Сити", который является лидером турнирной таблицы с 87 очками по итогам 33 игр.