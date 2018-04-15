Фестиваль "Синдур Джатра" в Бхактапуре

Тысячи человек вышли на улицы древнего города Бхактапур в Непале, чтобы отпраздновать Новый год (по непальскому календарю) и приход весны. Во время гуляний в Бхактапуре, куда съезжаются и жители соседних деревень и поселков, люди бьют в барабаны, поют, танцуют и посыпают себя красно-оранжевым порошком. Красный цвет считается символом власти и силы. Во время фестиваля непальцы благодарят богов за хорошую погоду и просят у них богатого урожая. Это важно - с мая в Непале начинается сезон муссонов. В Бхактапуре, расположенном к востоку от столицы Непала - Катманду, находится множество выдающихся архитектурных памятников.