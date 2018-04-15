Президентские выборы в Черногории

В Черногории проходят президентские выборы. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее, фигура президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера. Правом голоса обладают свыше 530 тысяч граждан Черногории.

Согласно социологическим опросам, наибольшие шансы на победу — у бывшего премьера и экс-президента Черногории Мило Джукиновича и единого кандидата от большей части оппозиции Младена Боянича. Всего на пост главы государства претендуют семь кандидатов. В случае, если никто из них не наберет больше половины голосов, будет назначен второй тур выборов.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок.

Президентские выборы в стране роходят в седьмой раз с момента введения в 1990 году многопартийной системы.