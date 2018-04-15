Март-2018: в Европе холодно и пыльно

Март принес с собой долгожданное тепло далеко не всем. Температура намного выше средней была зафиксирована на значительной территории – от северо-восточной Африки через Центральную Азию вплоть до Китая. В России тем временем оставалось холодно, как и в соседних европейских странах.

Первый месяц весны был также отмечен песчаными бурями в Сахаре. Плотные пылевые облака дошли до Греции и окрасили в оранжевый цвет снег на некоторых лыжных курортах восточной Европы.

Такая активность африканских песков связана с ускорением процесса дезертификации – расширения пустынь. Ученые связывают процесс с глобальным потеплением климата и предупреждают о его негативных последствиях для здоровья человека и окружающей среды.