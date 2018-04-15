Венгрия: протесты против Орбана

Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Венгрии Будапешта. Участники акции требовали пересчитать голоса и изменить электоральную систему, которая на прошедших выборах позволила правящей коалиции получить две трети мест в парламенте, а премьеру Виктору Орбану остаться на посту на четвертый срок. Подошедшие к зданию парламента манифестанты выкрикивали лозунги: "Новые выборы!", "Виктатор!"

Вот, что сказали euronews демонстранты:

"Я бы хотел жить в такой системе, где не закрывают независимые СМИ, где находят деньги для нужных дел, а не только для финансирования партии ФИДЕС."

"Самое главное, я думаю, жить в демократическом обществе. Еще одна важная вещь для меня - жить в этой стране. Поэтому я должна быть здесь со всеми людьми, которые протестуют".

Демонстранты требовали сократить влияние правительства на местные СМИ, которые по мнению протестующих, превратились в орудие госпропаганды, и отставки генрпрокурора Петера Полта. Последнего манифестанты обвиняют в покрывательстве коррупционеров.

Корреспондент euronews Андреа Хаягош передает из Будапешта:

"Многие люди в разных уголках Венгрии выразили солидарность с участниками протестных акций в Будапеште. Демонстрации против Орбана прошли и в нескольких других крупных городах страны, а также за границей - по меньшей мере, в восьми странах."