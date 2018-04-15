Антиамериканская демонстрация в Афинах

В Афинах в воскресенье прошла многотысячная демонстрация протеста против ракетного удара, нанесённого по Сирии коалицией во главе с США. Акция была организована Коммунистической партией Греции, лидер которой обвинил местных политиков в том, что они поверили «ложным обвинениям в применении химического оружия» сирийскими властями. Перед зданием американского посольства собравшиеся сожгли флаг США и написали красной краской на тротуаре: «Американцы – убийцы народа». Полицейские автобусы заблокировали подход к посольству, акция прошла без инцидентов.

Тем временем, журналисты Associated Press встретились с сирийским беженцем, одобрившим удар: «Асад – большой преступник, он словно зверь. Трамп сравнил его с животным – он не обладает сознанием. Я счастлив, что нанесён удар, поскольку русские ничего не делают. "Хезболлах" также убивает нас. И Иран – тоже убийца детей».

Между тем, многие в Греции опасаются, что удары коалиции лишь вызовут новую волну сирийских беженцев: «Время идёт, но, к сожалению, поток беженцев в Грецию не прекращается, а наоборот, растёт. А у Греции не такая сильная экономика, она этого не выдержит и постепенно разрушится».

В настоящее время в Греции находятся десятки тысяч сирийцев, вынужденных бежать из своей страны, и лишённых возможности попасть в Западную Европу.