Скончался Витторио Тавиани

В Риме после продолжительной болезни на 89-м году жизни скончался итальянский режиссер и сценарист Витторио Тавиани, работавший вместе со своим младшим братом Паоло

Дебют Виnторио Тавиани в качестве режиссера состоялся в 1962 году, когда на экраны вышел фильм "Человек, которого надо уничтожить". Эта картина была отмечена премией критиков на кинофестивале в Венеции.

Братья Тавиани сняли множество фильмов, получивших награды на престижных кинофестивалях. Среди них — "Отец-хозяин", 1977 году удостоенный "Золотой пальмовой ветви" в Каннах, и "Цезарь должен умереть", получивший в 2012 году "Золотого медведя" в Берлине.

Согласно воле родных, тело Витторио Тавиани будет кремировано.