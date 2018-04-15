Риккьярдо выиграл Гран-при Китая

Австралийский пилот команды "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо стал победителем Гран-при Китая третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1. Действующий чемпион мира, Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" побороться с лидерами не смог и показал четвертый результат.

Голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен боролся за третью позицию с немецким гонщиком "Феррари" Себастьяном Феттелем. Но голландец не рассчитал обгонный маневр и развернул немца. В итоге оба потеряли несколько позиций, а позже гонщик "Ред Булла" получил штраф в 10 секунд.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин, который проводит дебютный сезон в "Формуле -1", завершил гонку на 15-месте. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 14-м.

Вторым в Шанхае финишировал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим стал его соотечественник - пилот "Феррари" Кими Райкконен.

В общем зачете "Формулы-1" после трех гонок лидерство сохраняет немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, финишировавший на Гран-при Китая восьмым, в его активе 54 очка, вторым идет Хэмилтон (45), третьим - Боттас (40).

В Кубке конструкторов главное противостояние идет между "Мерседесом" и Феррари". "Ред Булл" - в тройке лидеров. Ближе к ним подобрались "Макларен" и "Рено".

Следующий этап пройдет в Азербайджане с 27 по 29 апреля.