Восточная Гута под контролем Асада

Сирийская армия объявила о полном освобождении территории Восточной Гуты от вооруженных повстанцев. Государственное информационное агентство САНА сообщает, что отряды саперов начали разминирование района, ранее находившегося под контролем экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам".

В город Дума для обеспечение безопасности и общественного порядка также введены подразделения российской военной полиции. Накануне здесь полностью завершился вывод последних групп боевиков. По данным минобороны России, всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты был организован выход около 70 тысяч вооруженых повстанцев и членов их семей.

В сопровождении служб безопасности и карет скорой помощи они доставлены на север Сирии — в районы, удерживаемые вооруженной оппозицией и контролируемые турецкими военными.