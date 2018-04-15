Ужасающая находка на дне озера

Местный житель, косивший камыш, нашел тело без рук и головы примерно в километре от берега и соообщил об этом в полицию. Позднее в ходе поисковой операции поблизости была найдена голова женщины. Ее личность устанавливается. Проводится расследование. По данным полиции, останки женщины попали в озеро нескольких месяцев назад.