«Здесь действительно гадали, что может быть самым худшим действием со стороны Трампа. Ему не удастся достичь успеха в попытке смены режима, поскольку здесь россияне и иранцы. У Сирийского государства много союзников, и правительство, возглавляемое Асадом, находится сейчас на пути к победе. Таким образом, действительно серьёзным ударом, способным создать хаос, могли быть значительные разрушения военной инфраструктуры, а не исследовательских объектов, которые подверглись обстрелу и, возможно, в этот момент пустовали. В преддверии удара в Дамаске сильнее всего опасались, что Трамп принял решение атаковать все эти имеющие большое значение объекты военных и сил безопасности. Но в итоге, по сравнению с тем, чего мы ожидали, получился лишь небольшой «шок и трепет», продолжавшийся около часа, они нанесли очень ограниченные удары».

В ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии, которые, как утверждают местные власти, вызвали незначительный ущерб.

«Они получили несколько ударов – ничего не могли с этим поделать, но в плане внутренней политики представили всё как некую небольшую символическую победу. Мол, мы по-прежнему у власти, ситуация под контролем. Но я не думаю, что они стремятся продолжать эскалацию конфликта с Трампом или с любыми другими западными странами, это не в их интересах, потому что в конце концов их страна почти полностью разрушена. Они не могут просто положиться на неевропейские, незападные страны. Запад вновь в какой-то момент вернётся в Сирию и вступит в игру. Как именно это произойдет, ещё предстоит выяснить, но в данный момент для сирийцев было бы очень неразумно провоцировать Трампа, об этом раздаётся очень много заявлений от гражданских лиц. Вчера я разговаривал с несколькими людьми, и многие разделяют чувство, что самое худшее, что может произойти, едва ли будет хуже того, что уже происходило в предыдущие семь лет».