Каталонцы требуют от Мадрида освободить политзаключенных

Шесть месяцев ровно столько находятся под стражей лидеры каталонских сепаратистов, которые оказались за решеткой после референдума о независимости Каталонии осенью минувшего года.

На этом фоне в воскресенье, 15 апреля, в Барселоне прошла массовая манифестация с требованием к властям Испании освободить политических заключенных. По оценкам полиции на улицы вышли более 300 тысяч человек.

"Пока мы выступаем с мирными протестами, но, похоже, настало время действовать по-другому, чтобы в Мадриде, наконец, услышали наши требования, - заявила одна из манифестанток, попросив не указывать ее имя. - Мы готовы пойти дальше: например, блокировать дороги и автотрассы, ведущие в столицу. Только так мы сможем достичь результата".

В настоящее время полтора десятка каталонских политиков находятся под стражей в Мадриде, а бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон ожидает экстрадиции из Германии по запросу испанских властей.

"Сепаратистские организации, как "Национальная каталонская ассамблея" пытаются оказать давление на политическую верхушку Испании и показать: они могут дестабилизировать ситуацию в регионе, если захотят", - отмечает этот эксперт.

По мнению наблюдателей, с большей долей вероятности манифестации в Каталонии будут набирать силу по мере приближения даты избрания нового главы региона. Голосование состоится 22 мая. И если оно провалится, то в регионе вновь должны будут пройти досрочные парламентские выборы.

СПРАВКА: 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% его участников высказались за независимость.

Мадрид итоги референдума не признал, а его организаторы были заключены под стражу: против них были выдвинуты политические обвинения, в том числе - в подстрекательстве к мятежу.