Дети Асада отдыхали в "Артеке" в 2017 году

Об этом российским журналистам рассказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин по итогам встречи парламентской делегации РФ с Асадом в Дамаске в воскресенье, 15 апреля.

У Башара Асада трое детей: два сына и дочь. Старшего сына зовут Хафез в честь дедушки, он родился в 2001 году. В 2003 году у сирийского президента родилась дочь Зейн, а в 2004 году ещё один сын - Карим.

"Мои дети в прошлом году были в "Артеке". Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство Крымского моста", - процитировал Саблин слова сирийского лидера.

Башар Асад с семьей посещает Сайданайский монастырь (2016)

Позже эту информацию подтвердил и директор "Артека" Алексей Каспржак. Он заверил, что руководство детского центра не было заранее предупреждено о приезде детей Асада и что ребята жили в тех же условиях, что и все остальные.

"Конечно, в итоге мы знали [кто эти ребята], но ничего особенного для них не делалось - жили, как обыкновенные дети. И на самом деле у нас отдыхает большое количество детей разных людей, к которым, как обычно считается, должно быть особое отношение, но у нас его нет. В "Артеке" эти дети получают необходимый социальный опыт", - приводит словам Каспржака агентство ТАСС.

Директор центра уточнил, что в 2016 году в "Артеке" побывал один ребенок из Сирии, а в 2017 году - уже 44. Сирийские дети попали в когда-то самый знаменитый пионерский лагерь Советского Союза, как обычно - по путевкам. Правда, выделялись они некими российским военно-патриотическим организациями, названия которых Каспржак не уточнил.

Сирийские дети в "Артеке" ожидаются и в этом году, но в каком количестве пока не известно.