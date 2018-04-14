Эксперт: Россия не заинтересована в эскалации

США, Великобритания и Франция нанесли удары по территории Сирии в ночь на 14 апреля. Какое значение имела эта операция и каковы будут последствия? Телеканал Euronews побеседовал с генералом Домиником Тренканом, бывшим советником по обороне президента Эммануэля Макрона.

Euronews: Будучи военным, как вы оценивате проведенную операцию?

Д.Тренкан: Целью операции было уничтожение в Сирии химического потенциала правительства Башара Асада. Удары были нанесены по трем объектам.

В их числе склады с химическим оружием, лаборатория по производству отравляющих веществ, а также командный пункт, с которого, по всей видимости, отдавались приказы о применении этого химоружия.