Эксперт: Россия не заинтересована в эскалации

США, Великобритания и Франция нанесли удары по территории Сирии в ночь на 14 апреля. Какое значение имела эта операция и каковы будут последствия? Телеканал Euronews побеседовал с генералом Домиником Тренканом, бывшим советником по обороне президента Эммануэля Макрона.
Euronews: Будучи военным, как вы оценивате проведенную операцию?
Д.Тренкан: Целью операции было уничтожение в Сирии химического потенциала правительства Башара Асада. Удары были нанесены по трем объектам.
В их числе склады с химическим оружием, лаборатория по производству отравляющих веществ, а также командный пункт, с которого, по всей видимости, отдавались приказы о применении этого химоружия.
Таким образом была уничтожена вся цепочка. Поэтому операцию можно считать успешной. Ведь цель заключалась в том, чтобы не допустить в будущем применения химического оружия в Сирии.
Euronews: Многие опасаются, что операция приведет к усилению напряженности между Россией и западными странами?
Д.Тренкан: Не думаю. В этом никто не заинтересован и прежде всего сама Россия. Именно Россия позволила Асаду укрепить свое положение, которое еще 4 года казалось весьма шатким. Таким образом будущее Сирии будет зависеть от России.
Эскалация же конфликта приведет к обострению ситуации не только в Сирии, но и за ее пределами, а президент Путин в этом не заинтересован. Более того были приняты все меры, чтобы не допустить этой эскалации, российская сторона была предупреждена об ударах, а недавний разговор Путина с президентом Макроном обозначил стремление сторон вернуться за стол переговоров.
Дальнейшая судьба Сирии в значительной степени буде зависеть от решений внешних игроков - России, Турции и Ирана. Остается также надеяться, что и западные страны сыграют свою роль в деле восстановления Сирии в будущем.