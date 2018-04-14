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Россия и Иран поддержали Асада

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Россия и Иран поддержали Асада

Россия и Иран поддержали Асада
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию. В официальном заявлении президента отмечается, что ракетные удары были совершены без санкции совбеза ООН и своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил: "Абсолютно неправомерные и неприемлемые действия. Президент Макрон, публично заявивший о неопровержимых фактах, подтверждающих применение химического оружия в Думе режимом (как они называют Асада), разговаривал позавчера, по-моему, с президентом Путиным. В ходе разговора наш президент сослался на публичное утвреждение французского лидера о наличии таких фактов и попросил поделиться ими, потому что если это так, то мы были бы первыми, кто захотел бы пресечь подобную противоправную деятельность — применение химического оружия. Ответ был такой же: секрет, мы не можем предоставить эти данные".

Президент Ирана Хасан Рухани также осудил действия США, Великобритании и Франции и подчеркнул, что Иран продолжает поддерживать сирийский народ.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал Трампа, Макрона и Мэй "преступниками". По его мнению, Вашингтон применил в Сирии военную силу, чтобы оказать поддержку боевикам ИГИЛ.

МИД Ирана заявил, что США напали на Сирию, обвинив Дамаск без каких-либо доказательств в применении химического оружия.

Агентства • TASS, Reuters