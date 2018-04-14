Россия и Иран поддержали Асада

Президент Владимир Путин заявил, что Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию. В официальном заявлении президента отмечается, что ракетные удары были совершены без санкции совбеза ООН и своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил: "Абсолютно неправомерные и неприемлемые действия. Президент Макрон, публично заявивший о неопровержимых фактах, подтверждающих применение химического оружия в Думе режимом (как они называют Асада), разговаривал позавчера, по-моему, с президентом Путиным. В ходе разговора наш президент сослался на публичное утверждение французского лидера о наличии таких фактов и попросил поделиться ими, потому что если это так, то мы были бы первыми, кто захотел бы пресечь подобную противоправную деятельность — применение химического оружия. Ответ был такой же: секрет, мы не можем предоставить эти данные".