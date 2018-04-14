Видео французских истребителей в ходе операции в Сирии

Французские истребители "Рафаль" приняли участие в нанесении авиаударов по объектам в Сирии. Видео с боевыми самолетами разместило Минобороны Франции сразу после того, как стало известно о проведенной Вашингтоном при поддержке Лондона и Парижа операции.

По кадрам непонятно, откуда именно взлетели французские самолеты. В Елисейском дворце пока не предоставили информации на этот счет.

В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что миссия была "крайне деликатная" и что в ней были задействованы истребители, "переброшенные с ряда баз на европейской территории страны на дистанцию до 7 тыс. км, а также силы ВМС из Средиземноморья".

"Все наши ракеты достигли своих целей, так что можно гордиться своей работой", - подчеркнула Парли.

На просьбу журналистов прокомментировать заявления представителей Генштаба ВС РФ, что российские системы противовоздушной обороны на базах Тартус и Хмеймим так и не зафиксировали участия авиации Франции в ударах по Сирии, Парли ответила следующим образом: "Иногда высказывания, которые делаются русскими, не должны все восприниматься буквально".