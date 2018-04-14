"Россия может обновить системы ПВО Сирии"

"Правительство России осудило эти удары. Президент Путин назвал их "актом агрессии". Иран — союзник Росси в Сирии — также выступил с осуждением. Между тем, представители минобороны России на пресс-конференции сообщили, что из 103 ракет, выпущенных по Сирии, 71 была перехвачена сирийскими системами ПВО, которые, конечно же, предоставила Россия. Это смелое утрверждение мы проверить никак не можем. Но, возможно, что в данном случае Россия принципиально заявляет, что может использовать ситуацию для обновления систем ПВО Сирии, чтобы их усовершенствовать. Если оторваться от риторики и встречных претензий, думаю, что в Кремле будут довольны тем, что операция не привела к усилению конфронтации между США и Россией, а положению России в Сирии не был нанесен урон. И сегодня, несомненно, нет свидетельств того, чтобы президент Путин обратил внимание на слова президента Трампа и отвернулся от Сирии".