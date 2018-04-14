"Опасения не оправдались"

"Россия, Иран и сирийский режим осудили эти удары. Сегодня утром Владимир Путин назвал их "нападением на суверенное государство". Что существенно — военного ответа до сих пор не было. По всей видимости, не оправдались самые сильные опасения, звучавшие как в регионе, так и за его пределами, о том что удары по трем целям, нанесенные Францией, Великобританией и США, и связанные с сирийской программой по разработке химического оружия, приведут к дальнейшей эскалации войны, которая продолжается в Сирии уже семь лет. Американские официальные лица приложили для этого много усилий. Сообщается, что Вашингтон не координировал цели, но очень четко рассказал о намерениях США. И возможно, что это предотвратило разрастание данной военой операции в более широкий конфликт".