Ушел из жизни лауреат "Оскара" Милош Форман

Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман скончался в возрасте 86 лет. Мастер мирового кино ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Режиссер начал свою карьеру в Чехословакии в 1950-е годы. Мировую известность Форман приобрел после того, как в 1963 году его фильм "Черный Петр" получил главный приз кинофестиваля в Локарно.

После подавления "пражской весны" Форман, находившийся в США, решил не возвращаться на родину. В Америке его карьера достигла своего пика. Там он снял две картины, которые стали обладателями "Оскара" в главной категории "лучший фильм года" - ленту "Пролетая над гнездом кукушки" и фильм "Амадей" .