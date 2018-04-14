"Утро стойкости" Асада

Спустя несколько часов после ракетных ударов коалиции администрация президента Сирии опубликовала видео с Башаром Асадом в президентском дворце под названием "Утро стойкости".

Асад заявил, что удары по стране только усиливают решимость сирийцев в борьбе с терроризмом на территории арабской республики.

Жители Дамаска вышли на митинг в поддержку президента и сирийской армии. Участники акции несли портреты Fсада и национальные, а также российские и иранские флаги, выкрикивали анитимериканские лозунги и скандировали "Душой и кровью мы с тобой, Башар!"

Премьер-министр Сирии Имад Хамис на встрече с парламентской делегацией России, которая сейчас находится в Дамаске, заявил, что вся страна в субботу будет праздновать, по его словам, отражение ракетного удара, нанесенного коалицией во главе с США.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет. Аэродромы, которые подверглись ударам, не пострадали. Нанесен материальный ущерб научно-исследовательскому центру в Дамаске.