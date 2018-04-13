Цукерберг выстоял. Метания Трампа. Партийная семья Орбана

«На Капитолийский холм в Вашингтоне на минувшей неделе прибыл глава Facebook. У компании 2 млрд пользователей по всему миру, но протестовать пришло лишь несколько. А потом появились картонные копии Марка Цукерберга. Всё это, чтобы доходчиво объявить: “руки прочь от нашей личной жизни!»

Цукерберга вызвали в Вашингтон, потому что члены Конгресса хотели расспросить его о скандале вокруг сбора данных сторонней организацией. Напомню: сведения о более чем 80 млн пользователей Facebook – это численность населения Германии – были получены без их ведома и использованы не в их интересах.

Общественный резонанс в связи с этим захватом данных побудил Конгресс к допросу Цукерберга и создал угрозу более жёсткого регулирования. Многие считают, что Соединённые штаты должны брать пример у Евросоюза в защите интернет-пользователей.

Тем не менее, Цукерберг сохранил самообладание и справился. На самом деле, инвесторы были так довольны его выступлением, что акции Facebook взлетели за время слушаний.

Возможно, это связано с тем, что Цукерберг знает свое дело, и что большинство американских сенаторов — старые люди, понятия не имеющие, как всё это работает, по словам одного наблюдателя.

Итак, Цукерберг выдержал многочасовой допрос, но его выступление мало помогло спрятать от Вашингтона и всего мира растущие проблемы Facebook.

Основная клиентура Facebook – это люди от 18 до 29 лет, которые видят социальную сеть всё более разборчивыми глазами.

Опрос, проведенный в Гарвардском институте политики, показал, что 71 проц молодёжи не доверяет Facebook. Это должно стать Цукербергу сигналом тревоги.

Тот же опрос также выявил неудобные цифры для Дональда Трампа, которые на самом деле хуже, чем у Facebook. 75 проц молодых американцев не доверяют своему президенту.

Опрос был проведен до начала его метаний в отношении Сирии.

Анонсировав военный удар по режиму Асада после предполагаемого химического нападения в Думе, Трамп слегка отыграл назал на следующий день, когда Россия, воюющая на стороне сирийской армии, пригрозила сбивать любые американские ракеты.

Россия также утверждает, что кадры, показывающие жертв газовой атаки, – фейковые. Между тем, сирийская армия перемещала солдат и технику для сохранности на российские базы в Сирии.

Международному воздушному транспорту велено проявлять чрезвычайную осторожность при полетах над восточным Средиземноморьем.

Это предупреждение не слишком затронуло немецкого перевозчика Lufthansa. Компании пришлось отменить только во вторник более половины из своих 1600 запланированных рейсов, так как более 60 тыс сотрудников наземных службы вместе с персоналом госсектора прекратили работу по всей Германии.

Помимо Франкфурта, самого оживленного хаба для авиакомпаний страны, забастовка поразила аэропорты Мюнхена, Кельна/Бонна и Бремена.

На этой неделе самым большим политическим шоком для Европы стала более убедительная, чем ожидалось, победа кумира популистов Виктора Орбана в Венгрии.

Его партия стала ещё сильнее, и теперь “Фидес”может в одиночку изменить конституцию страны.

Это не слишком хорошее развитием событий – с точки зрения сторонников европейской интеграции в Будапеште и Брюсселе.

Оно также ставит европейских христианских демократов и основные консервативные партии в неудобную позицию. Теперь они должны решить, как бороться с Орбаном, который формально является членом их общей политической семьи в Европейском парламенте.

Кому-то в Нидерландах пришла в голову идея создать такие неровности на участке дороги, чтобы двигавшиеся по ней автомобили играли фризский гимн.

Укладчики полос надеялись заодно повысит безопасность движения, поскольку водителям придётся ехать помедленнее, чтобы услышать музыку.

Однако они не подумали о жителях близлежащей деревни, которые говорили, что постоянная гудящая мелодия приводет их в бешенство. Один из них назвал её «пыткой».

В конечном итоге власти обещали удалить «грохочущие полосы», чтобы пересечение данной голландской местности снова стало тихим путешествием».