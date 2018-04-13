Ситуация в Йемене в рисунках

На протяжении трех лет международная коалиция во главе с Саудовской Аравией и при поддержке США и ряда европейских стран, таких как Великобритания и Франция, наносят удары по Йемену. ООН назвала ситуацию в стране "самой страшной гуманитарной катастрофой в мире". Эта война мало освещена в медиапространстве Европы и США.

Ахмед Джахаф, графический дизайнер и художник, живущий в столице Йемена Сане вместе с семьей, использует визуальное искусство, чтобы привлечь внимание международного сообщества к междоусобной войне в своей стране.

Мы взяли интервью у художника.

Вольфганг Шпиндлер, Euronews:

"Мистер Джахаф, спасибо, что согласились выйти с нами на связь. Можете ли вы описать повседневную жизнь в Сане?"

Ахмед Джахаф, художник:

"Эта жизнь трудно поддается описанию. Население Йемена живет без электричества и воды, здесь нет аэропортов и морских портОв. А еда либо недоступна либо слишком дорогая.

В.Ш., Euronews:

"Не могли бы вы рассказать о вашем концепте борьбы через визуальное искусство?"

А.Д., художник:

"Я не могу сидеть сложа руки при виде того, что происходит в моей стране. Фотографии иногда бывают просто ужасающими, и люди просто отказываются их смотреть, поэтому я решил использовать карикатуры, иллюстрации и зарисовки, чтобы донести простую и полноценную информацию"

В.Ш., Euronews:

"С какими проблемами вы сталкивались, чтобы доступно донести смысл до зрителя?"

А.Д., художник:

"В начале, для меня было проблематично использовать символы для обозначения разных стран, ведь я не имел своей целью оскорбить то или иное государство. Например, для обозначения Саудовской Аравии я использую символ "кинжала".

В.Ш., Euronews:

"Как вы считаете помогает ли ваше творчество привлечь большее внимание к ситуации в вашей стране?"

А.Д., художник:

"В Европе мы получаем поддержку от активистов и различных СМИ. За что я хочу их поблагодарить"

В.Ш., Euronews:

"Мистер Джахаф, спасибо большое за уделенное нам время. Я желаю вам удачи в вашей работе"

А.Д., художник:

"Спасибо большое и вам"