Децентрализация «Фольксвагена»

«Фольксваген» меняет руководство и систему управления. Один из крупнейших автоконцернов мира возглавит 59-летний Герберт Дисс; он несколько лет руководил брендом «Фольксваген».

Акционеры считают кардинальные реформы безусловно необходимыми — учитывая как глобальные перемены на рынке, так и проблемы самого концерна.

Герберт Дис, глава Volkswagen Group:

«Основа будущего развития — наша убеждённость в том, что небольшая группа может управлять большими брендами. Именно на этом будет сфокусирована работа менеджмента».

Главные изменения ожидаются в системе управления и разделения обязанностей, концерн ждёт серьёзная децентрализация.

12 автомобильных марок, объединённых сегодня в группу «Фольксвагена», будут разбиты на три направления.

«Объём» вберёт в себя массовые бренды «Фольксваген», «Сеат» и Шкоду». Премиум-сегмент будет представлен «Ауди», а «Супер-премиум» объединит «Порше», «Бентли», «Бугатти» и «Ламбогини».

Отдельной группой будет производство автобусов и грузовиков, для этого подразделения создадут условия для прямого выхода на биржу. Ещё одно особое подразделение будет предназначено для работы на рынке Китая.

Одна из главных причин смены руководства — «дизельный скандал», уже стоивший концерну 25 миллиардов евро.